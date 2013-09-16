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Парники И Теплицы Самостоятельно

Каждый мечтает о том, чтобы на его столе были свежие, только сорванные с грядочки, экологически чистые овощи, ягоды и фрукты. Как прекрасно иметь возможность дарить себе, своим любимым и близким потрясающие букеты роскошных цветов в самую ненастную и холодную погоду. Если Вы с грустью подумали об огромных суммах, которые вам придется потратить на все эти удовольствия, то Вы не правы! Да потратиться вам придется, но по большей части это будут траты Вашего времени и сил, умений и знаний. Даже если Вы никогда раньше не интересовались и не занимались сооружением теплиц и парников, не выращивали в закрытом грунте овощи, ягоды и цветы, то на нашем сайте.

Вы сможете получить всю необходимую информацию. Множество полезных статей расскажут вам о том, какие бывают теплицы и парники, как и из чего их можно построить,  как выращивать самые обычные овощи и даже экзотические фрукты в наших, совсем не тропических условиях. В огромном многообразии предлагаемых сегодня теплиц и парников, материалов для их изготовления не  сложно растеряться. Пленочный парник или теплица из поликарбоната, неотапливаемая или всесезонная отапливаемая теплица, как определить какой из этих вариантов подходит именно для Вас и вашего участка? Какой материал выбрать: дерево или металл, пластик или стекло, а может быть пленку?

Следуя советам и рекомендациям по выбору и обустройству теплиц, вы сможете подобрать наиболее подходящий вариант, просчитать насколько он целесообразен и финансово доступен. В том случае, если Вы уже точно знаете, какая именно конструкция Вам необходима, то четкие и пошаговые инструкции, с подробным описанием необходимых инструментов и материалов помогут вам самостоятельно их изготовить. На самом деле, каждый может смастерить рассадник, пленочный тоннель или систему капельного полива, особенно если будет следовать четким и последовательным  инструкциям, подробным схемам и проверенным на практике рекомендациям.

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